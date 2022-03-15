Хардкорную Sifu превратили в игровую адаптацию «Матрицы»

8 февраля вышла хардкорная Sifu и с тех пор не пропадает из игрового инфополя. В начале марта авторы похвастались тиражом в 1 млн копий и уже работают над первым дополнением. Мододелы успешно воссоздавали культовую сцену из «Джона Уика», а теперь пошли ещё дальше.

Энтузиаст под ником Halfmillz решил превратить SIfu в игровую адаптацию «Матрицы». Модельку главного героя заменили на Нео, а противников — на Агентов Смитов. А усилиями KangieDanie враги постоянно возрождаются, превращая игру в аналог «Перезагрузки».

Поигравшие в модифицированную Sifu отмечают, что проект действительно ощущается как полноценная «Матрица». Может быть студии Sloclap действительно стоит взяться за адаптацию культовой фантастической франшизы?

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