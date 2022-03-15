Автор «Игры в кальмара» всё ещё скрывает детали второго сезона

Режиссёр и автор сценария «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк уже подтвердил, что у шоу будет второй сезон. Подбробностей пока нет, но недавно создатель южнокорейского сериала снова напомнил, что сюжет хранится в его голове, но пока не вылился на бумагу.
Ранее Хван Дон-хёк рассказал, что протагониста Сон Ги-хуна ждут новые испытания. Режиссёр также сравнил с Дартом Вейдером распорядителя игр, потому что он тоже перешёл на «тёмную сторону» после победы. Подобный выбор в критический момент ждёт и главного героя «Игры в кальмара».
«Игра в кальмара» появилась на Netflix в сентябре и заработала почти $ 1 млрд. Автор сериала считает, что потерял много деталей в первом сезоне, но в продолжении этого не случится.
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