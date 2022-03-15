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4К, FPS, VSync: в Ghostwire Tokyo на PS5 будет аж 6 настроек графики

4К, FPS, VSync: в Ghostwire Tokyo на PS5 будет аж 6 настроек графики
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Некоторые журналисты уже получили предрелизную копию Ghostwire: Tokyo и изучили предстоящий экшен. Издание VGC сообщило, что игра получит 6 вариантов графических настроек на PS5.

Игрокам дадут выбрать между качеством изображения, трассировкой лучей и плавностью, а также зафиксированной и разблокированной частотой кадров.

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Режимы графики в Ghostwire: Tokyo на PS5

  • Качество — разрешение 4K с трассировкой лучей при 30 FPS
  • Производительность — максимально плавный геймплей при 60 FPS
  • Качество с разблокированной частотой кадров — режим качества с 30-50 FPS при ухудшении графики
  • Производительность с разблокированной частотой кадров — более 60 FPS. Издание VGC заметило разрывы изображения, которые могут исправить патчем
  • Качество и производительность с разблокированным FPS (VSync) те же режимы, но с использованием технологии VSync. Улучшает проблемы с разрывами, но решает их не полностью

Ghostwire: Tokyo выйдет 25 марта на PS5 и ПК. Недавно директор игры рассказал об особенностях мира и времени на прохождение.

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