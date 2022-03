У The Sims 4 появится DLC для любителей декора

Авторы The Sims 4 представили новый набор, который посвящён различным украшениям и мебели для дома. Дополнение Decor to the Max добавит необычные варианты оформления жилья с фирменными деталями.

К анонсу разработчики приложили скриншот дополнения, на котором видно некоторые детали декора. Среди них разделённое зеркало, необычные светильники, узорчатые обои и статуя розового павлина.

Деталями авторы пока не поделились. Набор Decor to the Max выйдет 21 марта на ПК и консолях. В России релиз не состоится, потому что EA прекратила продажи игр в стране.

Ранее создатели The Sims 4 представили дополнение «‎Свадебные истории». Изначально авторы не хотели выпускать его в России из-за сюжета про ЛГБТ-пару, но после критики пересмотрели своё решение.

