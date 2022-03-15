Microsoft вставила рекламу в проводник на Windows 11

Участники программы Windows Insider заметили, что Microsoft добавила в последнюю тестовую сборку Windows 11 рекламу. Она отображается прямо в проводнике во время перемещения по папкам.

Рекламу в проводнике заметил пользователь «Твиттера»‎ flobo09, после чего он опубликовал скриншот с нововведением. На нём видно, что над списком файлов и папок появляется кнопка узнать больше, которая открывает браузер. В этом случае авторы рекламируют «Редактор Microsoft»‎.

Пользователи раскритиковали Microsoft и отметили, что подобные обновления людям не нужны. Если компания всё же добавит рекламу в финальную сборку, то должна быть возможность легко её отключить.

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