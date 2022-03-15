Вышел первый трейлер сериала «Мисс Марвел» про новую героиню Marvel

15 марта Marvel Studios и Disney опубликовали первый трейлер сериала «Мисс Марвел». Героиня дебютирует в киновселенной Marvel и станет ещё одним сильным героем.
Сюжет шоу расскажет о том, как фанатка супергероев Камала Хан сама получит суперсилы и будет помогать людям. Её способностью станет возможность растягивать любую часть тела. Конечно, Хан получит и физическую мощь. В начале ролика Камала задумывается, а потом показывают настоящее.
Роль Камалы Хан сыграла Иман Веллани, также в шоу можно увидеть Мэтта Линтца, Зенобию Шрофф и других. За Мисс Марвел можно полноценно сыграть в игре про Мстителей, которая доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Сериал выйдет 8 июня в сервисе Disney+. Он недоступен в России.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 15 марта 2022
-
18:23
-
17:33
-
17:22
-
17:12
-
17:11
-
16:49
-
16:40
-
16:34
-
16:02
-
15:28
-
15:04
-
14:55
-
14:31
-
14:03
-
13:56
-
13:46
-
13:09
-
12:57
-
12:32
-
11:54
-
11:22
-
10:53
-
10:21
-
09:50
-
09:22
-
08:52
-
08:24
-
00:05
- 14 марта 2022
-
23:58
-
22:52
-
22:06
-
21:01
-
20:15
-
19:43
-
19:41