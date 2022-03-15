Вышел первый трейлер сериала «Мисс Марвел» про новую героиню Marvel

15 марта Marvel Studios и Disney опубликовали первый трейлер сериала «Мисс Марвел». Героиня дебютирует в киновселенной Marvel и станет ещё одним сильным героем.

Сюжет шоу расскажет о том, как фанатка супергероев Камала Хан сама получит суперсилы и будет помогать людям. Её способностью станет возможность растягивать любую часть тела. Конечно, Хан получит и физическую мощь. В начале ролика Камала задумывается, а потом показывают настоящее.

Роль Камалы Хан сыграла Иман Веллани, также в шоу можно увидеть Мэтта Линтца, Зенобию Шрофф и других. За Мисс Марвел можно полноценно сыграть в игре про Мстителей, которая доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Сериал выйдет 8 июня в сервисе Disney+. Он недоступен в России.

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