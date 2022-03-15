Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый трейлер сериала «Мисс Марвел» про новую героиню Marvel

Вышел первый трейлер сериала «Мисс Марвел» про новую героиню Marvel
Комментарии

15 марта Marvel Studios и Disney опубликовали первый трейлер сериала «Мисс Марвел». Героиня дебютирует в киновселенной Marvel и станет ещё одним сильным героем.

Сюжет шоу расскажет о том, как фанатка супергероев Камала Хан сама получит суперсилы и будет помогать людям. Её способностью станет возможность растягивать любую часть тела. Конечно, Хан получит и физическую мощь. В начале ролика Камала задумывается, а потом показывают настоящее.

Роль Камалы Хан сыграла Иман Веллани, также в шоу можно увидеть Мэтта Линтца, Зенобию Шрофф и других. За Мисс Марвел можно полноценно сыграть в игре про Мстителей, которая доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Сериал выйдет 8 июня в сервисе Disney+. Он недоступен в России.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022