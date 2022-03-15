Вышел дебютный трейлер мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание»

15 марта Universal Pictures опубликовала полноценный трейлер мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание». Премьера картины состоится в кинотеатрах 23 сентября.
В ролике показали, как Кот представляется под разными именами и сражается с монстром. После этого врач на приёме говорит Коту о том, что он скоро умрёт. Дело в том, что за свою жизнь Кот потратил восемь из девяти жизней. Ему нужно найти таинственный способ восстановить все жизни и не умереть.
Как и во всех частях «Шрека», Кота в сапогах озвучил Антонио Бандерас. Также персонажей озвучили Сальма Хайек и Крис Миллер. Картина выступит продолжением мультфильма «Кот в сапогах».
Свежий постер мультфильма
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