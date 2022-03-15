В фильме «Оппенгеймер» сыграет звезда «Викингов» Густаф Скарсгард

Согласно сообщению издания The Hollywood Reporter, в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана сыграет Густаф Скарсгард, который известен по сериалам «Викинги» и «Мир Дикого Запада».

Согласно данным издания, Скарсгарду досталась роль немецко-американского физика Ганса Бете. Настоящий учёный получил Нобелевскую премию по физике в 1967 году и помогал Роберту Оппенгеймеру в разработке Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы.

Сюжет ленты «Оппенгеймер» основан на книге Кая Бёрда и Мартина Шервина. История крутится вокруг американского физика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны создал атомную бомбу.

В ленте также сыграют Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Дэйн ДеХаан, Флоренс Пью, Рами Малек и многие другие.

Премьера ленты состоится 21 июля 2023 года.

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