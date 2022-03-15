GTA 5 сравнили на PS3, PS4 и PS5

Канал ElAnalistaDeBits сравнил GTA 5 на разных поколениях консолей PlayStation: PS3, PS4 и PS5. Кроме видео, специалист разобрал особенности версии нового поколения и сравнил её с ПК.
Автор напомнил, что на PS3 экшен работал в 720p при 30 FPS. На PS4 разрешение увеличилось до 1080p, а на PS5 — до 1440p и 4K в зависимости от графических настроек. Появились и режимы с 60 кадрами в секунду.
На PS5 улучшили все аспекты графики, а некоторые настройки вроде освещения превзошли ПК-версию GTA 5. Наиболее заметными отличиями от PS4 стали тени, отражения и дальность прорисовки растительности.
Сравнение на разных консолях
Фото: ElAnalistaDeBits
Сравнение на разных консолях
Фото: ElAnalistaDeBits
Сравнение на разных консолях
Фото: ElAnalistaDeBits
Время загрузки на PS5 стало почти в 5 раз быстрее, чем на консолях прошлого поколения: 33 секунды против примерно 2 минут и 30 секунд.
Время загрузки на разных консолях
Фото: ElAnalistaDeBits
На PS5 боевик получил 3 режима:
- Качество — 4K и 30 FPS
- Производительность — 1440p и 60 FPS
- Производительность с трассировкой лучей — динамические 1440p и 60 FPS
В режиме качества заметны лучшие тени, отражения и глубина резкости. Частота кадров практически идеальная во всех вариантах. Автор заметил, что 60 FPS достигается только в разрешении 1440p, что странно для игры с PS3.
Сравнение режимов на PS5
Фото: ElAnalistaDeBits
Сравнение режимов на PS5
Фото: ElAnalistaDeBits
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