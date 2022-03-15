Появились системные требования Tiny Tina’s Wonderlands

Разработчики Tiny Tina’s Wonderlands — спин-оффа Borderlands — представили системные требования кооперативного шутера. Релиз состоится уже 25 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Системные требования получились демократичными. Для стабильной игры на высоких настройках потребуется GTX 1060 на 6 ГБ или Radeon RX 590 на 8 ГБ. Для запуска Tiny Tina’s Wonderlands достаточно GTX 960 на 4 ГБ и Radeon RX470.

События Tiny Tina’s Wonderlands происходят в сказочном мире, проводником в котором станет Крошка Тина. Игрокам предстоит создать уникального героя и сразиться с Повелителем драконов в одиночку или в компании до четырёх человек.

На консолях кооператив будет доступен на одном экране. PS5 и Xbox Series поддерживают до четырёх игроков, а PS4 и Xbox One — только двух. Между всеми платформами, включая ПК, будет работать кроссплей.

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