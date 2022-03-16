Electronic Arts отказалась от проведения презентации EA Play в 2022 году

В интервью порталу IGN EA объявила об отмене презентации EA Play в этом году. Ранее её проводили ежегодно в середине июня и представляли новинки компании.
В организации объяснили своё решение тем, что «в этом году дела складываются по-другому», поэтому EA не сможет показать все свои новые игры в один день. Вместо этого компания проведёт множество небольших презентаций, на которых, судя по всему, покажет новые части FIFA и NHL, Star Wars Jedi: Fallen Order 2 и другие проекты.
Отдельную презентацию EA Play издательство запустило в 2016 году и транслировало её каждое лето. Вполне возможно, в этом году компания заглянет на E3, которая должна пройти в онлайн-формате.
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