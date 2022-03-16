Фото: Хидео Кодзиме вручили престижную награду за достижения в игровой индустрии

15 марта японское правительство наградило Хидео Кодзиму — автора Metal Gear Solid и Death Stranding — престижной наградой за достижения в игровой индустрии. Геймдизайнера наградили не только за работу над культовыми играми, но и за общий подход к созданию интерактивного искусства. Разработчик также получил сертификат на 300 тыс. йен (или 355 тыс. рублей).

В своих соцсетях Кодзима поблагодарил правительство Японии и заявил, что продолжит создание виртуальных развлечений. Напомним, прямо сейчас его студия работает сразу над двумя играми: крупнобюджетной и экспериментальной.

Очень рад, что столь молодой вид медиа, как видеоигры, признали настоящим видом искусства и «культурного самовыражения». Я продолжу посвящать себя созданию виртуальных развлечений. Спасибо за вашу поддержку.

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