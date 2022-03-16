Тираж Elden Ring превысил 12 млн копий. Это самый успешный старт для FromSoftware

Bandai Namco объявила, что продажи Elden Ring превысили 12 млн копий — всего за две с половиной недели после релиза. Для сравнения: Dark Souls 3 за первый месяц купили 3 млн игроков, а Sekiro: Shadows Die Twice — около 4 млн за первые пять месяцев. Таким образом, это самый успешный старт для FromSoftware.

Геймдиректор Elden RIng Хидетака Миядзаки заявил, что поражён количеством игроков, которые бросили игре вызов. Он поблагодарил пользователей за поддержку и надеется, что геймеры по достоинству оценили высокий уровень свободы экшена и большое количество загадок. К его благодарностям присоединился президент Bandai Namco Ясуо Миякава. Он отметил, что компания планирует расширять бренд за пределы игровой индустрии.

Elden Ring поступила в продажу 25 февраля на ПК и консолях. Проект три недели подряд лидирует в чартах Steam и стал самой успешной новой игрой во всей Европе за последние шесть лет.

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