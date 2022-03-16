Фильм с Николасом Кейджем в роли самого себя получил 100%-ный рейтинг на Rotten Tomatoes

Недавно на фестивале South by Southwest состоялся премьерный показ комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта». В ней Николас Кейдж играл самого себя. В данный момент рейтинг картины на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 100% на основе оценок от 17 критиков.
По данным прессы, это самый высокооценённый фильм Николаса Кейджа за всю его карьеру. Стоит отметить, что 100%-ный рейтинг в данном случае означает, что никто из 17 критиков не поставил отрицательную оценку (ниже 6/10). Вполне возможно, в скором времени средний процент положительных рецензий упадёт.
В «Невыносимой тяжести огромного таланта» Николас Кейдж отправляется на вечеринку в честь дня рождения крупного криминального авторитета (Педро Паскаль), который фанатеет от актёра. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 22 апреля.
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