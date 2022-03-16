Режиссёр «Человека-паука» Сэм Рэйми хочет снять свой фильм о Бэтмене

В интервью Empire культовый режиссёр Сэм Рэйми — автор Паучьей трилогии с Тоби Магуайром — заявил, что он давний фанат Бэтмена. И если ему когда-нибудь предложат снять фильм о Тёмном рыцаре, то он непременно согласится.

Я всегда любил Бэтмена. Если я однажды увижу Бэтсигнал в воздухе, то сразу прибегу на помощь. Если бы я услышал этот глубокий, булькающий смех Тени, доносящийся из темноты, то я бы тоже осторожно вышел наружу.

В данный момент режиссёр занят на съёмках «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Премьера картины должна состояться 6 мая 2022 года.

Возможно, культовый постановщик когда-нибудь сможет поработать над очередным перезапуском Бэтмена. Но вряд ли это состоится в ближайшее время, ведь недавняя экранизация с Робертом Паттинсоном собрала уже $ 463 млн и в эпоху пандемии уступает лишь «Человеку-пауку: Нет пути домой».

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