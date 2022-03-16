Режиссёр «Человека-паука» Сэм Рэйми хочет снять свой фильм о Бэтмене

В интервью Empire культовый режиссёр Сэм Рэйми — автор Паучьей трилогии с Тоби Магуайром — заявил, что он давний фанат Бэтмена. И если ему когда-нибудь предложат снять фильм о Тёмном рыцаре, то он непременно согласится.
Я всегда любил Бэтмена. Если я однажды увижу Бэтсигнал в воздухе, то сразу прибегу на помощь. Если бы я услышал этот глубокий, булькающий смех Тени, доносящийся из темноты, то я бы тоже осторожно вышел наружу.
В данный момент режиссёр занят на съёмках «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Премьера картины должна состояться 6 мая 2022 года.
Возможно, культовый постановщик когда-нибудь сможет поработать над очередным перезапуском Бэтмена. Но вряд ли это состоится в ближайшее время, ведь недавняя экранизация с Робертом Паттинсоном собрала уже $ 463 млн и в эпоху пандемии уступает лишь «Человеку-пауку: Нет пути домой».
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 марта 2022
-
12:26
-
11:54
-
11:22
-
10:50
-
10:21
-
09:55
-
09:20
-
08:51
-
08:24
- 15 марта 2022
-
23:03
-
22:17
-
21:46
-
20:45
-
19:54
-
19:51
-
19:11
-
18:38
-
18:23
-
17:33
-
17:22
-
17:12
-
17:11
-
16:49
-
16:40
-
16:34
-
16:02
-
15:28
-
15:04
-
14:55
-
14:31
-
14:03
-
13:56
-
13:46
-
13:09
-
12:57