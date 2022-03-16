В «Инстаграм» скоро добавят NFT
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NFT-токены потихоньку пробираются во все сферы медиа: от видеоигр до метавселенных. И лишь вопрос времени, когда в каком-нибудь WhatsApp на аватарке у человека будет стоять не обычная картинка, а невзаимозаменяемый токен.
На днях глава Meta (бывш. «Фейсбук») Марк Цукерберг заявил, что уже в ближайшее время NFT появятся в «Инстаграме». Правда, он пока не готов показать, как именно технология будет реализована.
В ближайшее время в «Инстаграме» появятся NFT. Сейчас я не готов показать, как всё это будет выглядеть, но в течение нескольких месяцев вы сможете добавить токен прямо в свой профиль. А в будущем — создавать новые NFT прямо на платформе.
Ранее Цукерберг уже заявлял, что NFT станет важной частью метавселенной компании. Правда, мы до сих пор не знаем, как именно будет реализована поддержка токенов и для чего она нужна обычным пользователям.
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