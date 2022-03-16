В PUBG добавят героев из вселенной NieR
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Авторы PUBG: Battlegrounds продолжают идти по стопам Fortnite и анонсировать новые коллаборации. В этот раз в королевскую битву заглянут персонажи франшизы NieR — андроиды 2B и 9S из Automata и герои из недавнего ремастера NieR: Replicant ver.1.22474487139…
Речь идёт о скинах, которые смогут надеть игроки. Их можно будет приобрести уже 1 апреля как по отдельности, так и в качестве большого сборника по цене в 5450 внутриигровых монет.
PUBG: Battlegrounds доступна на ПК и консолях. Ранее авторы королевской битвы объявили о планах на создание NFT-метавселенной. Её планируют запустить в партнёрстве с NAVER Z.
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