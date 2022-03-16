Ubisoft зовёт пощупать скандальный шутер XDefiant

Ubisoft сообщила о запуске инсайдерской программы для многострадального мультиплеерного шутера XDefiant. Игроки на ПК и консолях прямо сейчас могут подать заявку на участие в закрытом тестировании проекта. Сделать это можно на специальной странице официального сайта игры. Случайно выбранным счастливчикам в ближайшее время придёт письмо с дальнейшими инструкциями на электронную почту.

Также компания обновила логотип игры и убрала из названия проекта подбренд Tom Clancy's. Cудя по всему, компания решила убрать упоминание американского писателя Тома Клэнси, который не принимал участия в создании шутера.

Новый логотип XDefiant

XDefiant анонсировали летом 2021 года. Первые впечатления геймеров были строго отрицательными: им не понравились геймплей, графика, а также явная вторичность игры. Даты выхода у проекта пока нет.

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