Геймеры выбрали самые уникальные игры

Пользователь Reddit под ником _Mr_Cheeks решил вспомнить вместе с другими геймерами игры с уникальными механиками, в которые обязан сыграть каждый. Сам игрок выбрал Journey — медитативное приключение в пустынном сеттинге.
Maximum_Can838 упомянул дилогию Portal, и с ним согласились очень многие. Пользователи отмечают очень умную реализацию механики порталов, юмор и идеальную продолжительность. Не стоит забывать, что во второй части есть и отдельная кооперативная кампания со своим сюжетом и более сложными головоломками.
Пользователь nin10dorox вспомнил детектив Return of the Obra Dinn от Лукаса Поупа. В ней игрокам необходимо раскрыть тайну затонувшего корабля путём постоянных умозаключений. Также геймеры упомянули The Stanley Parable, которая постоянно ломает четвёртую стену и напрямую общается с игроком. Из других проектов выделили выживач Subnautica, меланхоличную Shadow of the Colossus и мистический платформер Inside.
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