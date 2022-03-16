Третий сезон «Академии Амбрелла» будет «взрослее» предыдущих

На Netflix есть популярный сериал под названием «Академия Амбрелла». У первых двух сезонов был рейтинг TV-14 или «14+». Скоро состоится премьера третьего сезона, который, судя по всему, будет «взрослее» и серьёзнее.
Об этом говорит изменение возрастного рейтинга. Теперь у шоу стоит рейтинг TV-MA. Это значит, что сериал не рекомендуется к просмотру, если вам нет 17 лет. В третьем сезоне будет больше брани, сцен с насилием и сексуальными фрагментами.
Сюжет шоу рассказывает о семье Харгривз. Таинственный миллиардер усыновляет семерых детей. Позже у них появляются сверхспособности, и они становятся негласными героями. В конце второго сезона команда попала в альтернативную реальность, где столкнулась с другой академией.
Главные роли исполнили Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер и многие другие. Премьера третьего сезона состоится на Netflix 22 июня.
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