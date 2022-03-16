Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Третий сезон «Академии Амбрелла» будет «взрослее» предыдущих

Третий сезон «Академии Амбрелла» будет «взрослее» предыдущих
Комментарии

На Netflix есть популярный сериал под названием «Академия Амбрелла». У первых двух сезонов был рейтинг TV-14 или «14+». Скоро состоится премьера третьего сезона, который, судя по всему, будет «взрослее» и серьёзнее.

Об этом говорит изменение возрастного рейтинга. Теперь у шоу стоит рейтинг TV-MA. Это значит, что сериал не рекомендуется к просмотру, если вам нет 17 лет. В третьем сезоне будет больше брани, сцен с насилием и сексуальными фрагментами.

Посмотрели нового «Бэтмена». Детективный триллер вместо очередного голливудского боевика Посмотрели нового «Бэтмена». Детективный триллер вместо очередного голливудского боевика

Сюжет шоу рассказывает о семье Харгривз. Таинственный миллиардер усыновляет семерых детей. Позже у них появляются сверхспособности, и они становятся негласными героями. В конце второго сезона команда попала в альтернативную реальность, где столкнулась с другой академией.

Главные роли исполнили Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер и многие другие. Премьера третьего сезона состоится на Netflix 22 июня.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022