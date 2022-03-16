На PlayStation в Borderlands 3 всё же добавят кроссплей после года в изгнании
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16 марта стало известно, что кроссплатформенная игра всё же появится в Borderlands 3 на PS4 и PS5. Об этом заявил издатель шутера 2K Games.
Кроссплей добавили в проект ещё в 2021 году, однако между Sony и 2K Games произошёл небольшой конфликт, в ходе которого владельцы PlayStation до сих пор не могут поиграть с игрокам на Xbox или ПК. Вероятно, кроссплей добавят до конца 2022 года, так считают в издании Eurogamer.
Релиз Borderlands 3 состоялся в 2019 году на ПК, PS4 и Xbox One. Игра получила в основном положительные отзывы как от аудитории, так и от критиков. Также у игры есть полноценные версии для PlayStation 5 и Xbox Series.
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