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В Steam нашли намёки на ремейк культовой «Готики 2»

В Steam нашли намёки на ремейк культовой «Готики 2»
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THQ Nordic неожиданно поменяла названия двух частей Gothic. У первой и второй игр появилась приписка (Classic), что обычно означает существование более современных версий.

Издатель уже давно представил ремейк оригинальной «Готики», однако она ещё не успела выйти, а в работу запустили и обновлённую версию продолжения. Важно отметить, что ремейк Gothic — это новая игра по мотивам классики, нечто в духе Resident Evil 2. Возможно, события «Готики 2» решили включить как раз в ремейк первой части, сделав одну большую RPG на основе двух классических игр.

Сейчас это всё спекуляции с нашей стороны, но сам ход со стороны THQ Nordic выглядит по меньшей мере странно. Поклонников «Готики 2» явно ждёт что-то новое. Ждём новостей. За создание ремейка Gothic отвечает команда в Барселоне — Alkimia Interactive сформировали специально для проекта.

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