Николас Кейдж хочет сыграть яйцеголового злодея в сиквеле «Бэтмена»

Информация про вторую часть «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли уже появляется в сети. Ранее Дилан Кларк, продюсер ленты, заявил, что сиквел мы увидим до 2027 года.

Во время интервью телеканалу SXSW Николас Кейдж выразил желание сыграть в продолжении фильма. Он хочет выступить врагом Бэтмена. Из обилия злодеев Кейдж выбрал весьма необычного — Яйцеголового.

У нас есть фильм с Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена, которому я очень рад. Помните злодея, которого Винсент Прайс сыграл на шоу 60-х годов, Яйцеголового? Я думаю, что хочу сыграть Яйцеголового. Я постараюсь сделать его ужасающим.

Внешность Яйцеголового на самом деле обманчива. Он — один из умнейших людей планеты, который однажды раскрыл личность Бэтмена.

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