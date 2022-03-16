Авторы Starfield рассказали про фракции и создание персонажа

16 марта вышел новый дневник разработчиков Starfield. В ролике разработчики рассказали про фракции для «злого» прохождения и возможностях в создании персонажа.

Ведущий дизайнер квестов Уилл Шен рассказал, что в игре будет целых три фракции для того, чтобы пройти игру злодеем. В их числе: Freestar, Ryujin Industries и Crimson Fleet. Каждая из этих фракций предложит уникальные задания и геймплей.

Игроки наверняка спросят о том, в какой части игрового мира я буду находиться? Мы всегда создаём много разных фракций в каждой игре. Например, у вас будет сообщество пиратских рейдеров, которые позволят играть как настоящий злодей.

Помимо обсуждения фракций, авторы также сообщили, что на этот раз создание персонажа будет более детальным. По словам Тодда Говарда, вы сможете выбрать своему персонажу предысторию и черты. В чём-то это будет похоже на Pillars of Eternity.

Свежие концепт-арты

Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series. Это будет космическая RPG с системой выбора и богатым миром.

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