По «Кунг-фу Панде» делают мультсериал для Netflix

16 марта стало известно, что Netflix разрабатывает мультсериал «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона». Главным героем выступит полюбившийся всеми По. Его, как и в мультфильмах, озвучит Джек Блэк.
Сюжет проекта расскажет о новом приключении По. Он должен будет покинуть родные места и спасти мир от опасности. В путешествие с ним отправится рыцарь по имени Блуждающий клинок. Вместе они должны найти волшебное оружие и предотвратить разрушение мира.
Вместе с этой информацией появились и первые кадры нового проекта. На них можно увидеть главного героя По и несколько других персонажей.
Дата выхода мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона» неизвестна. За производство отвечает DreamWorks Animation.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 марта 2022
-
18:29
-
18:10
-
17:38
-
17:09
-
16:57
-
16:32
-
15:30
-
15:00
-
14:42
-
14:30
-
14:22
-
14:07
-
13:43
-
13:30
-
13:03
-
12:58
-
12:50
-
12:26
-
11:54
-
11:22
-
10:50
-
10:21
-
09:55
-
09:20
-
08:51
-
08:24
-
00:51
- 15 марта 2022
-
23:03
-
22:17
-
21:46
-
20:45
-
19:54
-
19:51
-
19:11
-
18:38