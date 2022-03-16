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По «Кунг-фу Панде» делают мультсериал для Netflix

По «Кунг-фу Панде» делают мультсериал для Netflix
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16 марта стало известно, что Netflix разрабатывает мультсериал «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона». Главным героем выступит полюбившийся всеми По. Его, как и в мультфильмах, озвучит Джек Блэк.

Сюжет проекта расскажет о новом приключении По. Он должен будет покинуть родные места и спасти мир от опасности. В путешествие с ним отправится рыцарь по имени Блуждающий клинок. Вместе они должны найти волшебное оружие и предотвратить разрушение мира.

Вместе с этой информацией появились и первые кадры нового проекта. На них можно увидеть главного героя По и несколько других персонажей.

Дата выхода мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона» неизвестна. За производство отвечает DreamWorks Animation.

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