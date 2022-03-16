Sniper Elite 5 выйдет в конце мая

16 марта студия Rebellion Developments назвала дату выхода Sniper Elite 5. Экшен про самого меткого снайпера выйдет 26 мая.
Сюжет Sniper Elite 5 развернётся во Франции 1944 года. Протагонистом вновь выступит Карл Фэйрберн, который будет противостоять немецким войскам. Глобально новая часть мало чем отличается от предыдущих. Механики у игр почти схожи.
У Sniper Elite 5 будет одна фишка — система вторжений, прямо как в Dark Souls или Deathloop. Во время игры к Карлу может вторгнуться другой игрок, который должен его убить. За это победитель получит различные награды. Также в проекте улучшили физику.
Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch. С первого дня проект попадёт в сервис Xbox Game Pass.
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