Летом авторы Until Dawn и The Dark Pictures выпустят новый хоррор The Quarry

16 марта студия Supermassive Games опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый их новой игре под названием The Quarry. Ещё в феврале были слухи о разработке проекта.
The Quarry анонсируют завтра, 17 марта, в 19:00 мск. На данный момент об игре известно очень мало. Проект будет хоррором, а остальные детали, похоже, мы узнаем завтра. Supermassive Games могут сразу показать геймплейный трейлер или ещё что-нибудь в этом духе.
Релиз хоррора планируется этим летом, платформы пока неизвестны. Его издательством займётся 2K Games. За плечами Supermassive Games находятся Until Dawn и три игры из антологии The Dark Pictures: Man of Medan, Little Hope и House of Ashes.
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