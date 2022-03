Летом авторы Until Dawn и The Dark Pictures выпустят новый хоррор The Quarry

16 марта студия Supermassive Games опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый их новой игре под названием The Quarry. Ещё в феврале были слухи о разработке проекта.

The Quarry анонсируют завтра, 17 марта, в 19:00 мск. На данный момент об игре известно очень мало. Проект будет хоррором, а остальные детали, похоже, мы узнаем завтра. Supermassive Games могут сразу показать геймплейный трейлер или ещё что-нибудь в этом духе.

Релиз хоррора планируется этим летом, платформы пока неизвестны. Его издательством займётся 2K Games. За плечами Supermassive Games находятся Until Dawn и три игры из антологии The Dark Pictures: Man of Medan, Little Hope и House of Ashes.

