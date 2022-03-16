Теперь Call of Duty. В Rainbow Six Siege добавили «Командный бой» с возрождениями

Ubisoft добавила в Rainbow Six Siege новый режим — «Командный бой». Да, самый обычный и классический режим с возрождениями.

Когда-нибудь мечтали о респауне в Rainbow Six Siege? Ну, больше мечтать об этом не надо! С запуском сезона Demon Veil в игре появится новый постоянный режим — «Командный бой».



Режим создан, чтобы создать идеальную среду для разогрева игроков перед соревновательными матчами, а также для предоставления менее напряжённого геймплея.

Подобный режим явно поможет новичкам, которым предстоит познакомиться со множеством тонкостей «Осады», а ветеранам и вернувшимся игрокам поможет лучше узнать карту в более щадящих условиях. Только местный «Командный бой» лишился способностей оперативников.

Rainbow Six Siege доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Сегодня стартовал новый сезон, а завтра начнутся бесплатные выходные.