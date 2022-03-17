Продажи RPG-стратегии Crusader Kings 3 превысили 2 млн копий

Paradox похвасталась успехами Crusader Kings 3 — RPG-стратегии в мире Средневековья с элементами The Sims. За полтора года игра разошлась тиражом в 2 млн копий, а дополнение Royal Court — в 1 млн копий. В компании отметили, что это большой успех не только для самой студии, но и для жанра стратегий в целом.
Геймдиректор игры Алекс Олтнер заявил, что у проекта большое будущее, и он очень рад, что столько игроков приобщилось к творению его команды. Crusader Kinds 3 также вошла в список самых быстропродаваемых игр студии. Какие ещё игры организации входят в этот лист, представители студии не сообщили.
Crusader Kings 3 поступила в продажу 1 сентября 2020 года на ПК. 29 марта игра доберётся до PS5 и Xbox Series.
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