«Бэтмен» Мэтта Ривза выйдет в цифре уже 19 апреля

В декабре мы уже сообщали о дате релиза «Бэтмена» Мэтта Ривза в цифровых сервисах. Судя по всему, планы Warner Bros. с тех пор не изменились. Картина в онлайн-кинотеатре HBO Max выйдет 19 апреля, а на кабельном HBO — 23 апреля. Дата релиза картины ненадолго появилась на сайте сервисов, а затем её удалили.
Ранее появились слухи о том, что Warner Bros. всё-таки сдвинет релиз ленты в цифре из-за большого успеха фильма в кинотеатрах. Видимо, компания решила придерживаться своего пандемийного плана в 45 дней кинотеатрального релиза.
Премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза состоялась в начале марта. В России показ фильма отменили за день до старта проката — неизвестно, выйдет ли кино в отечественных кинотеатрах или будет доступно только в цифровом формате.
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