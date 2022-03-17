Стильные постеры с персонажами «Соника 2 в кино»
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В честь скорого выхода «Соника 2 в кино» Paramount представила постеры с главными персонажами картины. На них можно увидеть Соника, Наклза, Доктора Роботника и других героев.
Во второй части приключений Сонику предстоит справиться с трудностями и одолеть своих врагов. Конечно, не без помощи друзей. Постановщиком фильма выступил Джефф Фаулер. Главные роли исполнили Джеймс Марсден, Тика Самптер, Джим Керри, Бен Шварц и Идрис Эльба.
Мировая премьера «Соника 2 в кино» состоится 8 апреля. Релиз фильма в России отменили. Доберётся до ли картина до отечественных кинотеатров, неизвестно.
Постеры
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