Стильные постеры с персонажами «Соника 2 в кино»

В честь скорого выхода «Соника 2 в кино» Paramount представила постеры с главными персонажами картины. На них можно увидеть Соника, Наклза, Доктора Роботника и других героев.

Во второй части приключений Сонику предстоит справиться с трудностями и одолеть своих врагов. Конечно, не без помощи друзей. Постановщиком фильма выступил Джефф Фаулер. Главные роли исполнили Джеймс Марсден, Тика Самптер, Джим Керри, Бен Шварц и Идрис Эльба.

Мировая премьера «Соника 2 в кино» состоится 8 апреля. Релиз фильма в России отменили. Доберётся до ли картина до отечественных кинотеатров, неизвестно.

Постеры

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