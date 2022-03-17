Эксперты: стоимость iPhone в России выросла на 24-34% за последние три недели

Эксперты из сервиса Price.ru провели исследование об изменении цен на технику Apple за период с 23 февраля по 15 марта 2022 года. Если коротко, то средняя стоимость iPhone выросла примерно на четверть, планшетов iPad — на 20%, ноутбуков — почти в полтора раза.

iPhone

Стоимость смартфонов Apple за последние недели выросла от 24 до 34%. Больше всего подорожали iPhone 13 и 13 Pro на 128 ГБ — их нынешняя стоимость составляет 96 и 125 тыс. рублей соответственно. Меньше всего подорожали iPhone 11 — цены на них поднялись «всего лишь» на 24%. Например, версию на 64 ГБ можно купить за 61 тыс. рублей.

iPad

Планшеты Apple меньше всего подверглись повышению цен. Стоимость продукции категории поднялась от 13 до 34%. Например, iPad Pro 12.9 на 128 ГБ стоит 131 тысячу рублей, а iPad Pro 11 на 128 ГБ — 85 тысяч рублей.

MacBook

Ноутбуки Apple подорожали сильнее всего — некоторые позиции выросли в цене аж на 142%. Аналитики объясняют это тем, что многие работники из IT-сферы в России пользуются именно операционной системой iOS. Стоимость MacBook Pro MK1E3 составляет невероятные 480 тыс. рублей, хотя в начале февраля не превышала 250 тыс. рублей.

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