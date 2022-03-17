Доктор Стрэндж из фильмов Marvel скоро появится в Fortnite

Двое известных инсайдеров по Fortnite — ShiinaBR и Tabor Hill — заявили, что скоро в шутере Epic Games появится Доктор Стрэндж из фильмов Marvel. Судя по всему, его добавят к релизу «В мультивселенной безумия», премьера фильма состоится 6 мая.
Персонаж появится в игре в виде специального скина, который можно будет купить за В-баксы в магазине. Вероятно, для приобретения будут доступен как полноценный набор со всем обмундированием, так и отдельные предметы гардероба.
Epic Games пока не анонсировала появление мага из вселенной Marvel в Fortnite. Возможно, это случится уже в ближайшее время. Ранее в королевской битве очутился Эцио Аудиторе из Assassin's Creed и побывали многие супергерои.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 марта 2022
-
13:02
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:51
-
11:22
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:21
-
08:52
-
08:23
- 16 марта 2022
-
20:21
-
19:58
-
19:35
-
19:28
-
18:29
-
18:10
-
17:38
-
17:09
-
16:57
-
16:32
-
15:30
-
15:00
-
14:42
-
14:30
-
14:22
-
14:07
-
13:43
-
13:30
-
13:03
-
12:58
-
12:50
-
12:26
-
11:54