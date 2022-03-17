Доктор Стрэндж из фильмов Marvel скоро появится в Fortnite

Двое известных инсайдеров по Fortnite — ShiinaBR и Tabor Hill — заявили, что скоро в шутере Epic Games появится Доктор Стрэндж из фильмов Marvel. Судя по всему, его добавят к релизу «В мультивселенной безумия», премьера фильма состоится 6 мая.

Персонаж появится в игре в виде специального скина, который можно будет купить за В-баксы в магазине. Вероятно, для приобретения будут доступен как полноценный набор со всем обмундированием, так и отдельные предметы гардероба.

Epic Games пока не анонсировала появление мага из вселенной Marvel в Fortnite. Возможно, это случится уже в ближайшее время. Ранее в королевской битве очутился Эцио Аудиторе из Assassin's Creed и побывали многие супергерои.

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