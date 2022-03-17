В Chivalry 2 дадут поиграть бесплатно на ПК

Разработчики Chivalry 2 из Torn Banner Studios объявили о проведении новых бесплатных выходных. Игра будет доступна с 17 по 21 марта бесплатно всем пользователям Epic Games Store на ПК.

Доступ к бесплатным выходным откроется сегодня в 18:00 мск. В рамках акции будут доступны все игровые режимы и классы. Весь полученный прогресс можно будет перенести в основную игру после её покупки. Torn Banner Studios уже ни раз проводила бесплатные выходные.

Примечательно, что в этот раз попробовать игру могут только пользователи ПК. Ранее доступ к игре открывали также для владельцев PlayStation и Xbox.

Авторы постепенно наполняют Chivalry 2 новым контентом. Например, в игре появляются новые виды оружия, карты, механики и особенности классов.

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