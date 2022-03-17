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Фанат «Ведьмака» сделал светильники из ведьмачьих знаков

Фанат «Ведьмака» сделал светильники из ведьмачьих знаков
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«Ведьмак» вдохновил многих людей на создание чего-то необычного. Кто-то ковал настоящие мечи, топоры и другие элементы этой вселенной. Пользователь Reddit под ником tadamig не стал исключением.

Он соорудил себе небольшие светильники, которые выступают полной копией мест силы из «Ведьмака 3». Умелец сделал всё вручную. На изображениях можно увидеть яркие знаки Аард, Игни, Квен, Ирден и Аксий. По словам автора, при создании он использовал травленое стекло и светодиодные ленты по краям.

Пользователи в комментариях отметили мастерство работы. Многие советуют автору задуматься о продаже подобных проектов, поскольку выполнены они по-настоящему профессионально. Умелец обещал подумать над этим.

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