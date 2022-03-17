Источники: за перезапуск сериала «Сорвиголова» возьмутся в этом году

Ещё в 2021 году ходило много слухов о том, что Marvel Studios хочет перезапустить «Сорвиголову» с Чарли Коксом в главной роли. Оригинальное шоу Netflix получило три сезона, последний вышел в 2018 году.

Недавно известное издание Production Weekly опубликовало материал, в котором указало, что проект под названием Daredevil Reboot начнут снимать в 2022 году. Вероятно, это именно тот перезапуск, о котором говорили инсайдеры и различные СМИ.

Согласно данным, если всё пойдёт по плану, то закончатся съёмки в 2023 году, а премьеру шоу поставят на 2024-й. Продюсерами сериала числятся глава киновселенной Marvel Кевин Файги и Крис Грей. Судя по всему, персонажа хотят развить именно во вселенной фильмов.

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