Источники: за перезапуск сериала «Сорвиголова» возьмутся в этом году

Ещё в 2021 году ходило много слухов о том, что Marvel Studios хочет перезапустить «Сорвиголову» с Чарли Коксом в главной роли. Оригинальное шоу Netflix получило три сезона, последний вышел в 2018 году.
Недавно известное издание Production Weekly опубликовало материал, в котором указало, что проект под названием Daredevil Reboot начнут снимать в 2022 году. Вероятно, это именно тот перезапуск, о котором говорили инсайдеры и различные СМИ.
Согласно данным, если всё пойдёт по плану, то закончатся съёмки в 2023 году, а премьеру шоу поставят на 2024-й. Продюсерами сериала числятся глава киновселенной Marvel Кевин Файги и Крис Грей. Судя по всему, персонажа хотят развить именно во вселенной фильмов.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 марта 2022
-
14:28
-
14:11
-
13:44
-
13:27
-
13:20
-
13:12
-
13:02
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:51
-
11:22
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:21
-
08:52
-
08:23
- 16 марта 2022
-
20:21
-
19:58
-
19:35
-
19:28
-
18:29
-
18:10
-
17:38
-
17:09
-
16:57
-
16:32
-
15:30
-
15:00
-
14:42
-
14:30
-
14:22
-
14:07
-
13:43