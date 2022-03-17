Sony хотят засудить за отключение PS Store в России

14 марта в сети обратили внимание на петицию, которую создал российский игрок. Он требует у Sony разблокировать доступ к PS Store и к продаже игр на PlayStation 5.
На сегодняшний день петицию подписали более 35 тыс человек. Создатель петиции Владимир Фролов заявил, что с 14 марта он совместно с юридической фирмой начал подготовку для передачи материалов в суд. По его словам, это не означает, что суд действительно состоится. В конечном счёте всё зависит от самой Sony.
Так же ещё раз повторюсь. Игры носят исключительно развлекательный характер, вне зависимости от жанра и платформы. Для кого-то это хобби, для других — способ снять стресс, а для кого-то и спорт. Не мешайте политику с играми и будьте вежливы по отношению друг к другу на игровых просторах, вне зависимости от национальности.
Владимир Фролов отметил, что данной петицией он хочет не угрожать Sony, а лишь призвать к ответственности за их действия. Из-за отключения PS Store пользователи не могут пользоваться цифровым магазином.
Из этого вытекает также невозможность забирать игры по подписке PS Plus и покупать игры по скидкам. Иными словами, японская корпорация нарушает права пользователей. Сама Sony ситуацию никак не комментирует.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 марта 2022
-
15:32
-
15:12
-
14:57
-
14:51
-
14:28
-
14:11
-
13:44
-
13:27
-
13:20
-
13:12
-
13:02
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:51
-
11:22
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:21
-
08:52
-
08:23
- 16 марта 2022
-
20:21
-
19:58
-
19:35
-
19:28
-
18:29
-
18:10
-
17:38
-
17:09
-
16:57
-
16:32
-
15:30
-
15:00
-
14:42