Sony хотят засудить за отключение PS Store в России

14 марта в сети обратили внимание на петицию, которую создал российский игрок. Он требует у Sony разблокировать доступ к PS Store и к продаже игр на PlayStation 5.

На сегодняшний день петицию подписали более 35 тыс человек. Создатель петиции Владимир Фролов заявил, что с 14 марта он совместно с юридической фирмой начал подготовку для передачи материалов в суд. По его словам, это не означает, что суд действительно состоится. В конечном счёте всё зависит от самой Sony.

Так же ещё раз повторюсь. Игры носят исключительно развлекательный характер, вне зависимости от жанра и платформы. Для кого-то это хобби, для других — способ снять стресс, а для кого-то и спорт. Не мешайте политику с играми и будьте вежливы по отношению друг к другу на игровых просторах, вне зависимости от национальности.

Владимир Фролов отметил, что данной петицией он хочет не угрожать Sony, а лишь призвать к ответственности за их действия. Из-за отключения PS Store пользователи не могут пользоваться цифровым магазином.

Из этого вытекает также невозможность забирать игры по подписке PS Plus и покупать игры по скидкам. Иными словами, японская корпорация нарушает права пользователей. Сама Sony ситуацию никак не комментирует.

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