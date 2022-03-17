Голосовые фразы Саши Грей могут появиться в Dota 2

По слухам, бывшая актриса фильмов для взрослых, а ныне стримерша Саша Грей записала голосовые фразы в Dota 2 для бандла какой-то команды из Восточной Европы.
Информация об этом появилась в группе Dota 2 Legendwp во «ВКонтакте». Косвенным подтверждением этого слуха могут служить слова керри команды Winstrike Никиты «Daxak» Кузьмина. На днях он заявил, что его команда сделала бандл с «очень-очень медийной девочкой». Правда это или нет — узнаем уже в ближайшее время.
Командные бандлы для Восточной Европы должны были выпустить 15 марта, однако их отложили на неопределённый срок. Причиной этого стал перенос региональных лиг из-за напряжённой мировой обстановки.
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