Голосовые фразы Саши Грей могут появиться в Dota 2

По слухам, бывшая актриса фильмов для взрослых, а ныне стримерша Саша Грей записала голосовые фразы в Dota 2 для бандла какой-то команды из Восточной Европы.

Информация об этом появилась в группе Dota 2 Legendwp во «ВКонтакте». Косвенным подтверждением этого слуха могут служить слова керри команды Winstrike Никиты «Daxak» Кузьмина. На днях он заявил, что его команда сделала бандл с «очень-очень медийной девочкой». Правда это или нет — узнаем уже в ближайшее время.

Командные бандлы для Восточной Европы должны были выпустить 15 марта, однако их отложили на неопределённый срок. Причиной этого стал перенос региональных лиг из-за напряжённой мировой обстановки.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!