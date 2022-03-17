Blizzard работает над будущим Warcraft 3: Reforged. Но патчей не было больше года

В Blizzard работают над обновлениями для скандальной Warcraft 3: Reforged. Об этом рассказал глава компании Майк Ибарра во время своего прямого эфира по World of Warcraft.

Мы работаем над Warcraft 3: Reforged, и я узнаю у команды, какие конкретно сейчас планы на дальнейшее производство.

Нечто подобное представители Blizzard заявили около года назад, анонсировав формирование специальной команды для дальнейшей разработки Reforged. Тогда отмечалось, что действия дороже слов, поэтому сначала надо заняться проектом, а потом уже обещать что-то конкретное. С тех пор не выходило ни одного патча для ремастера.

Возможно, в Blizzard работают над эдаким перезапуском скандального переиздания. А возможно, разочарованных поклонников ждут лишь небольшие патчи с исправлением баланса. Ждём новостей.

Warcraft 3: Reforged вышла в январе 2020 года. Ремастер встретили строго негативно: разработчики не выполнили свои обещания, а часть изменений оказалась спорной. В итоге гнев оказался настолько распространён, что пользовательский рейтинг стратегии на Metacritic оказался рекордно низким.