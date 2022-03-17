У сериала Resident Evil от Netflix появились дата выхода и постеры

17 марта сериал Resident Evil от Netflix наконец-то получил дату выхода. Премьера шоу состоится в сервисе 14 июля 2022 года. Вместе с датой появился и синопсис сериала.
Согласно ему, действие шоу развернётся в 2036 году — через 14 лет после того как вырвавшийся вирус смог вызвать апокалипсис. В центре сюжета окажется дочь Альберта Вескера по имени Джейд, которая будет пытаться выжить. Также мы узнаем про связи Альберта Вескера с корпорацией «Амбрелла» и судьбу сестры Джейд по имени Билли.
Вместе с этим появились и первые постеры ленты. Они яркие, выделяющиеся. Ещё стало известно, что к касту сериала присоединился пакистанский актёр Ахад Раца Мир. Кого он сыграет, неизвестно.
Первые постеры сериала
В ролях: Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес. В первом сезоне шоу будет восемь эпизодов.
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