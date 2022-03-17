Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade — Swansong с геймплейными фишками

Авторы Vampire: The Masquerade — Swansong выпустили трейлер с обзором геймплея игры. В нём показаны основные особенности игрового процесса.
Игрокам предстоит взять на себя роль трёх вампиров из разных кланов Камарилья. Это тайное общество, в котором находятся вампиры тайного общества, к которому принадлежит большинство кровопийц. В ролике показали геймплейные фишки вроде маскировки и применения навыков. Также можно увидеть ветку прокачивания навыков и несколько сюжетных фрагментов.
Изначально проект должен был выйти в феврале, однако потом релиз передвинули. Vampire: The Masquerade — Swansong выйдет 19 мая 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 марта 2022
-
19:15
-
18:46
-
18:04
-
17:48
-
16:32
-
15:32
-
15:12
-
14:57
-
14:51
-
14:28
-
14:11
-
13:44
-
13:27
-
13:20
-
13:12
-
13:02
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:51
-
11:22
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:21
-
08:52
-
08:23
- 16 марта 2022
-
20:21
-
19:58
-
19:35
-
19:28
-
18:29
-
18:10
-
17:38
-
17:09