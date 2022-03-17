Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade — Swansong с геймплейными фишками

Авторы Vampire: The Masquerade — Swansong выпустили трейлер с обзором геймплея игры. В нём показаны основные особенности игрового процесса.

Игрокам предстоит взять на себя роль трёх вампиров из разных кланов Камарилья. Это тайное общество, в котором находятся вампиры тайного общества, к которому принадлежит большинство кровопийц. В ролике показали геймплейные фишки вроде маскировки и применения навыков. Также можно увидеть ветку прокачивания навыков и несколько сюжетных фрагментов.

Изначально проект должен был выйти в феврале, однако потом релиз передвинули. Vampire: The Masquerade — Swansong выйдет 19 мая 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!