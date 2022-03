Авторы Until Dawn анонсировали The Quarry. Снова подростки и ужасы

17 марта студия Supermassive Games представила свою новую игру. Проект получил название The Quarry. Судя по ролику, игра будет близка антологии The Dark Pictures и Until Dawn. Чего-то кардинально нового студия не придумала.

Как и ранее, в распоряжении игроков будет несколько героев, которых сыграли различные актёры. Среди них: Ариэль Уинтер, Дэвид Аркетт и Джастис Смит. Разработчики дали интервью изданию Game Informer и заявили, что The Quarry всё же выступает духовной наследницей Until Dawn.

По словам авторов, в The Quarry принятые игроком решения будут действительно иметь значение. Как и в Until Dawn, к концу игры можно потерять каждого персонажа. Ваша история полностью зависит от вас самих. Supermassive Games надеется удивить поклонников.

Постер The Quarry

Релиз The Quarry состоится 10 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

