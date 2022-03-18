Фанаты ждали её 20 лет. Крутую игру по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy показали миру

WB Games наконец-то презентовала Hogwarts Legacy — ролевой экшен во вселенной «Гарри Поттера». Благодаря 20-минутному шоу стало понятно, что из себя представляет новинка. Она оказалась ближе к играм Ubisoft, однако собственных идей и уникальных особенностей тут немало.

Главный герой поступает в школу волшебства Хогвартс позже остальных учеников — уже на пятом году обучения. Это начало сюжета, когда предстоит выбрать один из четырёх факультетов и настроить внешность персонажа. Он может быть как мальчиком, так и девочкой.

Немало времени предстоит провести в самой школе — ходить на уроки зельеварения, магии и спарринга. Вдобавок уже показали полёты на метле — вряд ли разработчики откажутся от введения соревнований квиддича. Вместе с этим разработчики позволят свободно посещать как сам Хогвартс, где скрытно множество секретов, так и его окрестности — в том числе и на метле.

Боевая система строится на комбинировании разной магии. Тут есть как атакующие, так и защитные. Можно использовать и левитацию, и поджог. Разработчики обещают широкие возможности для фанатов вселенной, которые точно не останутся разочарованными.

Большое внимание придётся уделять выстраиванию отношений с героями. Об этом не так много рассказали на самой презентации, однако, похоже, действия игрока будут влиять на отношение людей к нему — и это скажется на дальнейшем развитии сюжета. Вдобавок школьники смогут стать напарниками в духе компаньонов из Mass Effect.

История будет масштабной и продолжительной — разработчики пока не особо распространяется о завязке, но по мере продвижения по сюжету будет сменяться даже время года.

Презентация геймплея

Разработчики понимают ответственность перед фанатами, однако они уверены, что смогут выпустить крутую игру по культовой вселенной. Студия уверена, что Hogwarts Legacy — та самая игра, которую фанаты ждали больше 20 лет.

Hogwarts Legacy выходит в конце года на ПК и консолях.