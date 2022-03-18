В некстген-версии GTA 5 наконец-то исправили серьёзную проблему с физикой машин

Некстген-версия GTA 5 на PS5 и Xbox Series поступила в продажу совсем недавно, но её техническую составляющую уже начали разбирать по полочкам. Оказалось, что Rockstar не просто выпустила улучшенную версию культовой игры, но и исправила важную недоработку оригинала.
Дело в том, что в GTA 5 физика целиком и полностью завязана на количестве кадров в секунду. Например, пользователь с 60 FPS на автомобиле ехал быстрее другого пользователя с 30 FPS. Это касалось как максимальной скорости, так и ускорения, а также управляемости.
Блогер Broughy1322, занимающийся созданием роликов по GTA, провёл небольшое расследование. Он протестировал PS5-версию игры в режимах с 30 и 60 кадрами в секунду. Выяснилось, что теперь между ними нет никакой разницы: автомобиль разгоняется, едет и управляется абсолютно одинаково. На всякий случай геймер прокатился на абсолютно разных машинах, и результат был везде одинаковый.
Broughy1322 отметил, что разработчики наверняка потратили немало усилий на исправление настолько крупной ошибки. Вполне возможно, именно поэтому проект переносили с ноября 2021 на март 2022-го. Теперь и не скажешь, что Rockstar выпустили ленивый ремастер.
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