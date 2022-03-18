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В игре по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy не будет микротранзакций

В игре по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy не будет микротранзакций
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В ночь на 18 марта WB наконец-то показала первый геймплей Hogwarts Legacy — ролевого экшена по вселенной «Гарри Поттера». Разработчики показали сражения на волшебных палочках, исследование мира и рассказали о множестве игровых механик. Но одна из них насторожила геймеров.

Дело в том, что в игре будет Выручай-комната, где пользователь может варить зелья, персонализировать героя и даже обустраивать виртуальное жилище за валюту под названием Лунные камни. На презентации игрок взаимодействовал с растением, и оно как бы начало расти в реальном времени с иконкой таймера — 25 минут. Механика очень напомнила геймерам мобильные игры, в которых для ускорения строительства необходимо заплатить реальные деньги. Они тут же подумали, что подобное будет и в горячо ожидаемой Hogwarts Legacy.

Однако комьюнити-менеджер студии Avalanche Чендлер Вуд развеял слухи. Он заявил прямо: в Hogwarts Legacy не будет никаких микротранзакций. Так что геймеры могут успокоиться и спокойно ждать одну из лучших игр по «Гарри Поттеру» за последние 20 лет.

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