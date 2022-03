Системные требования The Quarry — нового ужастика от авторов Until Dawn

17 марта создатели хорроров Until Dawn и антологии The Dark Pictures анонсировали свою новую игру — The Quarry. Это ещё один ужастик про подростков, жизнь которых напрямую зависит от решений пользователя. У игры уже появилась страница в Steam, а с ней — и системные требования.

Минимальные системные требования

ОС — Windows 10 (64-битная)

Процессор — Intel Core i5-3570 или AMD FX-8350

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470

Оперативная память — 8 ГБ

Свободное место на диске — 50 ГБ

Рекомендуемые системные требования

ОС — Windows 10 (64-битная)

Процессор — Intel Core i9-10900K или AMD Ryzen 7-3800XT

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700

Оперативная память — 16 ГБ

Свободное место на диске — 50 ГБ

Релиз The Quarry состоится 10 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

