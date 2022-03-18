Геймеры выбрали игры, ради которых хотели бы стереть себе память и пройти их ещё раз

После прохождения невероятных и глубоко врезающихся в память игр очень часто наступает геймерская апатия. Хочется пережить приключения с полюбившимися героями заново, вновь испытать те эмоции как в первый раз. Пользователи Reddit отобрали проекты, ради которых они с удовольствием бы стёрли себе память и прошли их заново.
Сам автор поста под ником The_Drawboy выбрал «Ведьмака 3» — с таким выбором сложно не согласиться. Эпичное приключение Геральта из Ривии уже стало классикой игровой индустрии, и многие разработчики при создании своих проектов опираются именно на него.
Пользователь Key_Advertising_5154 выбрал Mass Effect. Геймер решил забыть Шепарда, Гарруса, Тали и других харизматичных персонажей и вновь узнать о надвигающейся угрозе для всей галактики — таинственной расе Жнецов. Фантастическая космоопера точно заслуживает перепрохождения.
А геймер под ником AssaultLemming ушёл немного в другую сторону. Он хотел бы стереть себе память о том, как страдал в Battlefield 2042, при этом лишь для того, чтобы больше никогда о ней не вспоминать. Что ж, понять такое желание можно. Из других популярных вариантов: пользователи хотели бы забыть Bioshock, Hollow Knight, Subnautica, Outer Wilds и Red Dead Redemption 2.
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