Тёмный маг Руквуд и восстание гоблинов. Первые сюжетные подробности Hogwarts Legacy

После большой презентации геймплея игры по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy комьюнити-менеджер студии Avalanche Software Чендлер Вуд более подробно рассказал о сюжетных деталях проекта. Мы выбрали главное из его поста.

Главный герой — подросток с загадочным прошлым, который поступает в Хогвартс на пятый курс в конце XIX-го века. По словам разработчика, персонаж будет очень известен среди волшебного сообщества в игре.

Наставником главного героя станет профессор Элеазар Фиг, проводящий расследование о бунте гоблинов — из-за этого его недолюбливает Министерство Магии.

Главными антагонистами Hogwarts Legacy станут гоблин Ранрок , готовящий восстание против волшебников, и тёмный маг Руквуд . Вместе они пытаются завладеть неким артефактом, с помощью которого они смогут поработить весь мир.

, готовящий восстание против волшебников, и тёмный маг . Вместе они пытаются завладеть неким артефактом, с помощью которого они смогут поработить весь мир. По ходу игры геймеры встретят персонажей со знакомыми фамилиями — судя по всему, речь идёт как минимум об Уизли и Поттере.

Боевую систему Чендлер описывает как «глубокую и комплексную», она способна бросить вызов даже опытным геймерам. Авторы продолжают дорабатывать её до той стадии, когда от неё можно будет получить «максимальное удовольствие».

Hogwarts Legacy — полностью одиночная игра в открытом мире без микротранзакций. Последний тезис Чендлер ранее подтвердил отдельно.

Hogwarts Legacy поступит в продажу в конце 2022 года на ПК, консолях Xbox и PlayStation.

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