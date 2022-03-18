Тёмный маг Руквуд и восстание гоблинов. Первые сюжетные подробности Hogwarts Legacy
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После большой презентации геймплея игры по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy комьюнити-менеджер студии Avalanche Software Чендлер Вуд более подробно рассказал о сюжетных деталях проекта. Мы выбрали главное из его поста.
- Главный герой — подросток с загадочным прошлым, который поступает в Хогвартс на пятый курс в конце XIX-го века. По словам разработчика, персонаж будет очень известен среди волшебного сообщества в игре.
- Наставником главного героя станет профессор Элеазар Фиг, проводящий расследование о бунте гоблинов — из-за этого его недолюбливает Министерство Магии.
- Главными антагонистами Hogwarts Legacy станут гоблин Ранрок, готовящий восстание против волшебников, и тёмный маг Руквуд. Вместе они пытаются завладеть неким артефактом, с помощью которого они смогут поработить весь мир.
- По ходу игры геймеры встретят персонажей со знакомыми фамилиями — судя по всему, речь идёт как минимум об Уизли и Поттере.
- Боевую систему Чендлер описывает как «глубокую и комплексную», она способна бросить вызов даже опытным геймерам. Авторы продолжают дорабатывать её до той стадии, когда от неё можно будет получить «максимальное удовольствие».
- Hogwarts Legacy — полностью одиночная игра в открытом мире без микротранзакций. Последний тезис Чендлер ранее подтвердил отдельно.
Hogwarts Legacy поступит в продажу в конце 2022 года на ПК, консолях Xbox и PlayStation.
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