Режиссёр «Морбиуса» черпал вдохновение даже из «Покемонов»
Поделиться
Постановщик «Морбиуса» Даниэль Эспиноса рассказал о необычном источнике вдохновения для фильма. Оказалось, что для отображения навыков вампира он подсмотрел некоторые визуальные приёмы у покемонов из одноимённых произведений.
Моя шестилетняя дочь увлекается покемонами, да и сам я раньше смотрел их. И я обожаю то, как там используются свет и цвета для изображения способностей покемонов.
Если вы посмотрите на Морбиуса в комиксах, то в них он оставляет за собой фиолетовый след. Там это просто линии, нарисованные карандашом. И я подумал, что мы могли бы кое-что подсмотреть у покемонов для собственного, психоделического изображения способностей персонажа.
Эспиноса также рассказал, что Морбиус сражается словно зверь, который ощущает дискомфорт в собственном теле.
Морбиус сражается как зверь. Иногда он двигается подобно дикой кошке, и при этом он явно ощущает дискомфорт от своего же тела, ведь он привык к хрупкости. Теперь же в его руках есть могучая сила, и он пока не знает, как её контролировать.
Мировая премьера «Морбиуса» с Джаредом Лето состоится 31 марта, но не в России. Ранее Sony Pictures отменила выход всех ближайших новинок в отечественных кинотеатрах. Неизвестно, когда именно ленту можно будет посмотреть в РФ.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 18 марта 2022
-
13:13
-
12:49
-
12:27
-
11:54
-
11:25
-
10:53
-
10:20
-
09:52
-
09:21
-
08:54
-
08:23
-
00:48
- 17 марта 2022
-
19:51
-
19:15
-
18:46
-
18:04
-
17:48
-
16:32
-
15:32
-
15:12
-
14:57
-
14:51
-
14:28
-
14:11
-
13:44
-
13:27
-
13:20
-
13:12
-
13:02
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:51
-
11:22
-
10:51
Партнерский контент