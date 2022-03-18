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Режиссёр «Морбиуса» черпал вдохновение даже из «Покемонов»

Режиссёр «Морбиуса» черпал вдохновение даже из «Покемонов»
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Постановщик «Морбиуса» Даниэль Эспиноса рассказал о необычном источнике вдохновения для фильма. Оказалось, что для отображения навыков вампира он подсмотрел некоторые визуальные приёмы у покемонов из одноимённых произведений.

Моя шестилетняя дочь увлекается покемонами, да и сам я раньше смотрел их. И я обожаю то, как там используются свет и цвета для изображения способностей покемонов.

Если вы посмотрите на Морбиуса в комиксах, то в них он оставляет за собой фиолетовый след. Там это просто линии, нарисованные карандашом. И я подумал, что мы могли бы кое-что подсмотреть у покемонов для собственного, психоделического изображения способностей персонажа.

Эспиноса также рассказал, что Морбиус сражается словно зверь, который ощущает дискомфорт в собственном теле.

Морбиус сражается как зверь. Иногда он двигается подобно дикой кошке, и при этом он явно ощущает дискомфорт от своего же тела, ведь он привык к хрупкости. Теперь же в его руках есть могучая сила, и он пока не знает, как её контролировать.

Мировая премьера «Морбиуса» с Джаредом Лето состоится 31 марта, но не в России. Ранее Sony Pictures отменила выход всех ближайших новинок в отечественных кинотеатрах. Неизвестно, когда именно ленту можно будет посмотреть в РФ.

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