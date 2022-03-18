Игра по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy выйдет и на Nintendo Switch

В ночь на 18 марта Sony провела презентацию State of Play, в рамках которой показала около 15 минут геймплея игры по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy. Разработчики назвали дату выхода проекта — конец 2022 года — и обновили официальный сайт. Пользователи обнаружили, что помимо PlayStation и Xbox продукт выйдет и на Nintendo Switch, о чём не говорили ранее.
Hogwarts Legacy выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
Студия демонстрировала проект лишь на консолях PlayStation — очень интересно, как игра будет выглядеть и играться на Nintendo Switch. Вполне возможно, Warner Bros. покажет проект в ближайшем будущем на презентации Nintendo Direct.
Ранее авторы рассказали о сюжетной завязке Hogwarts Legacy. Так, главному герою будут противостоять сразу двое антагонистов: тёмный маг Руквуд и гоблин Ранрок, которые пытаются завладеть неким артефактом. Игроку необходимо нарушить их планы.
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